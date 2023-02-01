TİP Başkanı Erkan Baş'tan ''Kırmızı kazak'' yanıtı

Katıldığı bir radyo programında giydiği kazakla eleştirilerin hedefi olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, fiyatı bin 500 lira olan kazakla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

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