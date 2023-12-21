Anasayfa Video Galeriler Gündem TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 13:00 Güncelleme: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:00 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, sabah 06.30'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüyerek yaz saati uygulamasını protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65840cd5028d24d2fd071533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk otomotiv devinin elektrikli minibüsü, Tokyo'da test sürüşüne çıktı Trafikte dehşet anları! Arka koltuktaki eşini darbetti 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti Bakan Şimşek'in ''Kimseden para istemedik'' sözlerine tepki yağdı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman