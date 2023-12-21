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TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, sabah 06.30'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüyerek yaz saati uygulamasını protesto etti.

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