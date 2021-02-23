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  3. 23 Şubat 2021 17:00

Tıp merkezinde dehşet anları! Şehir eşkıyaları hemşireyi dövdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da alkollü olduğu belirtilen bir grup, özel tıp merkezine girerek hemşireyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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