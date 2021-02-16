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  3. 16 Şubat 2021 17:25

Tipi fena bastırdı! Yol kapandı, 25 kilometrelik kuyruk oluştu

Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk ilçesinde yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, 25 kilometrelik kuyruk oluştu. Bursa-İstanbul yolunda da sürücüler yolda kaldı.

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