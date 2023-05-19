Anasayfa Video Galeriler Gündem TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 08:10 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 08:10 TİP Ankara İl Örgütü, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik Kızılay’da çalışma yürütürken polis tarafından engellendiklerini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646704bb9669c97bc809f043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı İstanbul'da gemi yangını! Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için