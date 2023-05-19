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TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi

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TİP Ankara İl Örgütü, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine yönelik Kızılay’da çalışma yürütürken polis tarafından engellendiklerini duyurdu.

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