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TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi.

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