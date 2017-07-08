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  3. 08 Temmuz 2017 19:45

Tır devrildi, trafik kilitlendi

Mersin’in Mut ilçesinde devrilen saman yüklü kamyon Mut-Silifke yolunun 1,5 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.

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Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
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Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu
Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu
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Adalet Yürüyüşü, Kartalda
Adalet Yürüyüşü, Kartalda
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Vahşice öldürülen hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu
Vahşice öldürülen hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Adanada sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü
Adanada sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü
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Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki
Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki