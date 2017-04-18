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  3. 18 Nisan 2017 15:45

TIR ile çarpışan kamyonette can pazarı: 2 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

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ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
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İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
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İstanbul Adliyesinde referandum gerginliği
İstanbul Adliyesinde referandum gerginliği
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Kış uykusundan uyanan ayılar, 120 arı kovanını parçaladı
Kış uykusundan uyanan ayılar, 120 arı kovanını parçaladı
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MİT tırlarını durduran firari savcı adliyeye sevk edildi
MİT tırlarını durduran firari savcı adliyeye sevk edildi
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Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi!
Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi!