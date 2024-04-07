Anasayfa Video Galeriler Gündem TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 23:30 Güncelleme: 07 Nisan 2024 Pazar 23:30 Mardin'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Bir TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66130276d415af864f01d313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti Azrail Türkiye'de trafiğe indi: ''Bana iş çıkarmayın'' Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Rus turist otel odasında ölü bulundu ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar