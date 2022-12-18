Anasayfa Video Galeriler Gündem TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:40 Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı’nda x-ray taramasına alınan TIR şoförünün çöp konteynerına attığı iki valizin içinden, piyasa değeri 30 milyon lira olan 96 kilo 410 gram uyuşturucu madde çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f5e926bf31447ac07f7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Adana'daki at yarışında feci kaza Bir kadın cinayeti daha! Hemşire eşini katletti! İstanbul'da protesto gerginliği! Çok sayıda gözaltı var Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama