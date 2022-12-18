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TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı’nda x-ray taramasına alınan TIR şoförünün çöp konteynerına attığı iki valizin içinden, piyasa değeri 30 milyon lira olan 96 kilo 410 gram uyuşturucu madde çıktı.

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