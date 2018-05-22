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  3. 22 Mayıs 2018 00:00

TIR sürücüsü sileceği görünce neye uğradığını şaşırdı

Karabük’te, seyir halindeki TIR’ın sileceğine dolanan yılanı gören sürücü şok yaşadı. Sürücünün selektör yapıp durdurduğu polis aracından inen polis yılanı silecekten alıp yol kenarına attı.

Bilgin Pro
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