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  4. TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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