Anasayfa Video Galeriler Gündem TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var 29 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 10:25 Sivas'ta TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647453659c05111239180be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı Nagehan Alçı: ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek'' Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları! YSK, kesin seçim sonuçları için tarih verdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Erdoğan’ın posteri Cumhurbaşkanlığı'nda ''Selo’ya idam'' sloganları İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü