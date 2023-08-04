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  4. TIR'a çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

TIR'a çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu

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Hatay'da bir otomobilin TIR'a çarparak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

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