Anasayfa Video Galeriler Gündem TIR'a çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu TIR'a çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:35 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 09:35 Hatay'da bir otomobilin TIR'a çarparak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cc9c33522cbb69ab5e32d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi! Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov Dikkat! Zayıflama çayı öldürüyordu! Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu