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  3. 13 Nisan 2017 19:50

Tırdaki yüklerin üzerinde otomobil taşıdı

Kahramanmaraş’ta tırdaki yüklerin üzerinde otomobil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye attı. Tır sürücüsünün sorumsuz hareketi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

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