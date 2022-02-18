Anasayfa Video Galeriler Gündem TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 13:30 Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, TIR'ın dorse tabanına gizlenen 55 kilo eroin ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f7540ae63564e14782803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var! Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar! İstanbul'da kumar baskını: Milyonlarca lira ceza yağdı!