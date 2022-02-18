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  4. TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı

TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı

Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, TIR'ın dorse tabanına gizlenen 55 kilo eroin ele geçirildi.

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