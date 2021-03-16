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  4. TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde, TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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