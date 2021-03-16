Anasayfa Video Galeriler Gündem TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü 16 Mart 2021 Salı Saat: 21:50 Denizli'nin Çal ilçesinde, TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6050fdf9f79e5f52ca575093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Birini öldürdüğünü polisten öğrendi! Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı Torbacılardan şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Camide ''kefen bezli'' hırsızlık kamerada! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye ittifakı boz çağrısı Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine böyle seslendi Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var