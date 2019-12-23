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  3. 23 Aralık 2019 15:10

''Tırnakçı'' kadın kameraya yakalandı

Edirne'de döviz bürosundan ''tırnakçılık'' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Kolombiya uyruklu biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

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