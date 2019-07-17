Tırnakçı kadının, sahte alyansla yaptığı hırsızlık kamera
17 Temmuz 2019 10:10
Tırnakçı kadının, sahte alyansla yaptığı hırsızlık kamera
Kadıköy’de bir kuyumcu dükkanına giren tırnakçı kadın, cebinden çıkardığı sahte alyans ile rafta bulunan gerçek alyansı el çabukluğuyla değiştirdi. Dükkan çalışanının bir anlık boşluğundan faydalanan tırnakçı, çaldığı alyansla dükkandan uzaklaştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kadın tırnakçı hırsızlık yapmak üzere...