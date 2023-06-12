Anasayfa Video Galeriler Gündem TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 13:10 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 13:10 TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bunun tamamlanmasıdır" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6486ef11b7a8307201297893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Padişahların meyvesi görücüye çıktı Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu Markette yaşlı kadının ilginç anlarında hayat 1 dakikalığına güzelleşti... Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu Nesli tehlike altındaki ''Benekli Semender'' ortaya çıktı Korkunç kaza! Kazaya karışan araba yok oldu! İstanbul'da korku dolu anlar! İnşaat sırasında yol çöktü! Çay bardağına sığmıyor! Kilosu 200 lira olan dev kirazların hasadına başlandı