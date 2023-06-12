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TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bunun tamamlanmasıdır" dedi.

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