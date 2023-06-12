TİSK Başkanı'dan asgari ücret açıklaması

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TİSK'in duruşu belli. Biz de bu beklentiyi karşılamak için neler yapabiliriz, masaya getireceğiz. Benim şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bunun tamamlanmasıdır" dedi.

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