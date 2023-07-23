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  4. Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü

Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü

İBB'nin iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin çöktüğü anlar kameralara böyle yansıdı.

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