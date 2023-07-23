Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü

İBB'nin iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin çöktüğü anlar kameralara böyle yansıdı.

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