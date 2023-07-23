Anasayfa Video Galeriler Gündem Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü 23 Temmuz 2023 Pazar Saat: 11:05 İBB'nin iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin çöktüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bcdf54b39dde32a60941f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da iki ayrı noktada orman yangını Eşini ve kızını otelin havuzunda öldürdü Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı Tunceli'de polis müdahalesi: Gözaltılar var Zara'nın konserinde ilginç anlar! Bir anda üzerine fırladı İstanbul'da taksiciden kadın müşterisine dayak PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı