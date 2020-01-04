  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Ocak 2020 11:10

Titreyen köpeği montuyla ısıttı!

İstanbul'da Topkapı tramvay durağında titreyen köpeği gören 17 yaşındaki genç, montunu yerde yatan köpeğe sardı. İhbar üzerine gelen İBB ekipleri, köpeği veterinere götürdü.

Video Galeri
İstanbul'da silahlı ve çakarlı maganda terörü kamerada
İstanbul'da silahlı ve çakarlı maganda terörü kamerada
Video Galeri
Iraklı sığınmacıdan Ömer Halisdemir'e ve tüm şehitlere büyük saygısızlık
Iraklı sığınmacıdan Ömer Halisdemir'e ve tüm şehitlere büyük saygısızlık
Video Galeri
Canlı yayında ortalık karıştı! İsmail Saymaz: ''Tümüne namaz kıldırırım''
Canlı yayında ortalık karıştı! İsmail Saymaz: ''Tümüne namaz kıldırırım''
Video Galeri
İstanbul E-5'te makas dehşeti ! Metrelerce sürüklendi
İstanbul E-5'te makas dehşeti ! Metrelerce sürüklendi
Video Galeri
Beyzbol sopasıyla işkence dehşeti ! Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı
Beyzbol sopasıyla işkence dehşeti ! Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı
Video Galeri
Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü canlı yayında ağladı
Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü canlı yayında ağladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM