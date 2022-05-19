  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı

Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine Metya Haktanır’ın, Ümitköy’de sokak hayvanlarını beslediği sırada iki kişinin saldırısına uğradığı iddia edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu
Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu
Yangın sonrası ev sahibi ve kiracı birbirine girdi
Elektrikli scooter alev topuna döndü
İstanbul'da ölümün minik çocuğu teğet geçtiği an kamerada
Mansur Yavaş’ın 19 Mayıs paylaşımına beğeni yağdı
Saadet Partisi'nin 19 Mayıs videosu sosyal medyayı salladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişimi
Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası