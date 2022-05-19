Anasayfa Video Galeriler Gündem Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı Tiyatro oyuncusuna sokak ortasında saldırı 19 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 11:00 Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine Metya Haktanır’ın, Ümitköy’de sokak hayvanlarını beslediği sırada iki kişinin saldırısına uğradığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6285f91a9ec3c26b221d93a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu Yangın sonrası ev sahibi ve kiracı birbirine girdi Elektrikli scooter alev topuna döndü İstanbul'da ölümün minik çocuğu teğet geçtiği an kamerada Mansur Yavaş’ın 19 Mayıs paylaşımına beğeni yağdı Saadet Partisi'nin 19 Mayıs videosu sosyal medyayı salladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişimi Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası