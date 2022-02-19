Anasayfa Video Galeriler Gündem TMO önünde ucuz yağ kuyruğu TMO önünde ucuz yağ kuyruğu 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 18:00 KDV indiriminden sonra vatandaşlar uygun fiyata yağ alabilmek için TMO’nun kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62110604db71b6351544e853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Zeynep'' Avrupa'yı yıktı geçti: 9 ölü Duruşma salonu karıştı, eski sevgilisinin iç çamaşırlarını yüzüne fırlattı İstanbul'da Suriyeli ''şüpheli''nin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı Başıboş köpek sürüsü 11 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı Mustafa Sarıgül'den Tarkan yorumu Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var