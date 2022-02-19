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TMO önünde ucuz yağ kuyruğu

KDV indiriminden sonra vatandaşlar uygun fiyata yağ alabilmek için TMO’nun kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

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