Anasayfa Video Galeriler Gündem TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var 30 Mayıs 2023 Salı Saat: 17:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6476062e31776a54902dbe13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti Erdoğan: ''İktidar hırsı ile yapılan yanlış hesaplar sandıktan döndü'' Telefon dolandırıcısının kandırdığı genç kadın kamerada Güzellik yarışmasında eşi ikinci olan bir kişi ortalığı karıştırdı Kaçak kafe yıkımında İBB İmar Müdürü darbedildi Aidat kavgasında dehşet! Apartman yöneticisini bıçakladı İstanbul'da trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi Sağanak vurdu, bir ilimiz yine sular altında!