  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var

TOBB Genel Kurulu için kurulan platform çöktü: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da korkulan oldu! Sağanak yağış fena vurdu
Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti
Erdoğan: ''İktidar hırsı ile yapılan yanlış hesaplar sandıktan döndü''
Telefon dolandırıcısının kandırdığı genç kadın kamerada
Güzellik yarışmasında eşi ikinci olan bir kişi ortalığı karıştırdı
Kaçak kafe yıkımında İBB İmar Müdürü darbedildi
Aidat kavgasında dehşet! Apartman yöneticisini bıçakladı
İstanbul'da trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi
Sağanak vurdu, bir ilimiz yine sular altında!