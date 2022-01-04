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  4. TOGG 2022'nin ilk bombasını patlatıyor! Yeni model sürprizi!

TOGG 2022'nin ilk bombasını patlatıyor! Yeni model sürprizi!

CES 2022 fuarında görücüye çıkacak olan yerli otomobil TOGG, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Yerli otomobilin sedan modelinin fuarda tanıtılacağı iddia edildi.

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