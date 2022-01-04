Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG 2022'nin ilk bombasını patlatıyor! Yeni model sürprizi! TOGG 2022'nin ilk bombasını patlatıyor! Yeni model sürprizi! 04 Ocak 2022 Salı Saat: 11:56 CES 2022 fuarında görücüye çıkacak olan yerli otomobil TOGG, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Yerli otomobilin sedan modelinin fuarda tanıtılacağı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d40bac04746759e71a8ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Morbius'un vizyon tarihi ertelendi Türkiye'nin dev projesi bütün hızıyla devam ediyor Baba ve 2 çocuğu evinde ölü olarak bulundu İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası 423 metre uzunluğundaki ''buzdan'' kaydırak nefes kesti Vatandaş böyle isyan etti: ''Konuşursam beni hapse atarlar'' Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kürsüde ampul patlattı ''Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim'' demişti! O iğrenç sözler sonrası tutuklandı Ekmeği vatandaşa resmi zam gelmeden zamlayıp sattılar