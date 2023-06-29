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Togg bir ülkeye daha teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a düzenlenen törenle teslim etti.

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