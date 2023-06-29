Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg bir ülkeye daha teslim edildi Togg bir ülkeye daha teslim edildi 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 15:00 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a düzenlenen törenle teslim etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d72548925494f7b48b6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da nüfus 5'e katlandı Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler Eber Gölü'nde masalsı görüntüler 7 asırlık caminin içini görenler şaşıp kalıyor Tonlarca saman yüklü tır alev alev yandı Bursa'nın köylerinde yetişiyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kayıp gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar