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TOGG bombayı patlattı! İşte yerli otomobilin logosu

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi. Saatler 14.30'u gösterdiğinde TOGG'un yeni logosu paylaşıldı.

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