Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG bombayı patlattı! İşte yerli otomobilin logosu TOGG bombayı patlattı! İşte yerli otomobilin logosu 18 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 14:41 Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi. Saatler 14.30'u gösterdiğinde TOGG'un yeni logosu paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bdc8e3357c1925d66636d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınır kapısında Bulgar turist yoğunluğu Sokak ortasında şoke eden anlar! Maymun çetesinden intikam saldırısı: 250 köpek öldü Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran paylaşım; saat verildi Sosyal medya fenomeni Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe oldu Canlı yayında olay iddia: ''5'li çete CHP'nin İYİ Parti'nin kapısında bekliyor'' Fabrikada Suriyeli dehşet! 1 kişi öldürüldü Kuyumcuda kanlı soygun kamerada! Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor