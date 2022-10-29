  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu?

TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu?

Togg CEO'su Gürcan Karakaş üretim tesisinin açılış töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Karakaş, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı
Pes! Aksaray Belediyesi bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı!
Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını...
Böyle vicdansızlık görülmedi
Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı
Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü
TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam!