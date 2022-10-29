Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? 29 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 16:25 Togg CEO'su Gürcan Karakaş üretim tesisinin açılış töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Karakaş, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635d29c8b8a1b278744c79d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı Pes! Aksaray Belediyesi bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı! Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını... Böyle vicdansızlık görülmedi Ümit Özdağ ''koşulsuz'' destekleyecekleri adayı açıkladı Beşiktaş resmen açıkladı: Şenol Güneş geri döndü TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam!