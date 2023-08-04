Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi! TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi! 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 08:30 İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemine başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cc8cecb8f2ab44f669abd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov Dikkat! Zayıflama çayı öldürüyordu! Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!