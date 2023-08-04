  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi!

TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi!

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemine başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov
Dikkat! Zayıflama çayı öldürüyordu!
Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada
Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet!
Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü!
Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu
Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı
Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu
Dikkat! Eli kan yüreği nefret dolu bu canavar aramızda geziyor!