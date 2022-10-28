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TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de açılacak TOGG'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

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