Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! TOGG fabrikasında hazırlıklar tamam! 28 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:00 Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de açılacak TOGG'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635bc45f6fe6527242019a9b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tosuncuk'un eniştesi şebeke lideri çıktı Babasını öldüren kişiden şikayetçi olmadı: ''Babamın sapık hareketleri vardı'' Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalını elleriyle beslediler Engelsiz Kreş'i Mansur Yavaş açtı Avrasya Tüneli'nde feci kaza! İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var Genç kızı tekme tokat dövüp, yerlerde sürüklediler Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz'ın görüntüleri Aydın Doğan canlı yayına bağlandı, ''pijama'' olayını anlattı