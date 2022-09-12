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Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Turkish Cargo uçağına yüklenerek karlı ortama gönderildi. Togg'un karlı ve buzlu yollarda test edileceği tahmin ediliyor.

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