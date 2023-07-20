  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...

Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...

Türkiye’nin otomobili Togg ile Dünyaca ünlü Tesla arasında gerçekleşen hız yarışında kazanan belli oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı
Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi
Sığınmacıları bu yüzer kafese koyacaklar!
Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!
İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu
Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor!
Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı
Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı
Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu