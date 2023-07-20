Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 16:10 Türkiye’nin otomobili Togg ile Dünyaca ünlü Tesla arasında gerçekleşen hız yarışında kazanan belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b93244349781624c612513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi Sığınmacıları bu yüzer kafese koyacaklar! Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu