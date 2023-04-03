Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG ilk sahiplerine teslim edildi TOGG ilk sahiplerine teslim edildi 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 17:10 Güncelleme: 03 Nisan 2023 Pazartesi 17:10 Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642ade622097773f99673393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi Kod adı ''bacanak'' ! Hayatını kabusa çevirdi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için yeni uayrı Mustafa dedenin tek hayali var: Ölmeden önce boşanmak Bir anne oğlunu kurtarmak için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru! Kubbe ortaya çıktı Sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı! Rahatlığı ''pes'' dedirtti Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada Nesli tehlike altındaydı, Muş'ta ortaya çıktı