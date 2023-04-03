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TOGG ilk sahiplerine teslim edildi

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teslim edildi.

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