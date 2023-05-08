Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 09:35 Bayburt'a getirilen yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yerli otomobille fotoğraf çektirmek isteyenler vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458982e0f90fc616b15d723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR iPhone'dan sonra Playstation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı Şampiyonluk kutlamasında taraftar Bakan Muş'u yuhaladı İstanbul'da faciadan dönüldü! Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar Şiddetli yağışlar Adana'yı yuttu! Koca şehir sular altında Altın madeninde facia; onlarca ölü var! İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı İçişleri Bakanı Soylu: ''İmamoğlu hem yalancı, hem sahtekâr'' Hollanda'da sandık başında kavga çıktı