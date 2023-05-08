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  4. Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı

Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı

Bayburt'a getirilen yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yerli otomobille fotoğraf çektirmek isteyenler vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

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