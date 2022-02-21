Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri 21 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 14:15 TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6213744a17d8dd405e307653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli için yeni gelişme Bilim Kurulu üyesi İlhan, salgında rahatlama için tarih verdi Henüz 7 yaşında, markette gördü, 6 ayda dünya şampiyonu oldu İstanbul trafiğindeki ''makas terörü'' elektrik direğinde bitti Onu herkes ''yaşayan ölü'' olarak tanıyor! İddialara göre tam 399 yaşında! 17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı Kayıp ilanı verilmişti; 12 yıl sonra bulundu Kumkapı'da alkollü turist ortalığı birbirine kattı İran'da savaş uçağı düştü