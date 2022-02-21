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  4. Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri

Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri

TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı.

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