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  3. 08 Ocak 2020 19:40

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video !

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir video paylaştı.

Video Galeri
İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
Video Galeri
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
Video Galeri
27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!
27 bin rulo tuvalet kağıdından piramit yaptılar!
Video Galeri
İstanbul'un lüks AVM'sinde kafenin çatısı çöktü
İstanbul'un lüks AVM'sinde kafenin çatısı çöktü
Video Galeri
Erkan Tan zıplayarak haber sundu
Erkan Tan zıplayarak haber sundu
Video Galeri
15 yıl sonra ortaya çıkan gerçek ! Eşi uyuttu, akrabaları boğarak öldürdü
15 yıl sonra ortaya çıkan gerçek ! Eşi uyuttu, akrabaları boğarak öldürdü
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