Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı 31 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:40 Yerli otomobil TOGG'un test sürüşüne katılan Show Haber muhabiri, Bakan Varank gazı kökleyince neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635f9817c9c4a72d863661e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar! Teğmenin ''İnci Tanem'' performansı sosyal medyayı salladı İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi Korkunç görüntüler! Cadılar bayramı izdihamında 151 kişi öldü TOGG'un ilk sahipleri belli oldu TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Alışveriş merkezinde indirim izdihamı İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti