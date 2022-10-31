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  4. TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı

TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı

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Yerli otomobil TOGG'un test sürüşüne katılan Show Haber muhabiri, Bakan Varank gazı kökleyince neye uğradığını şaşırdı.

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