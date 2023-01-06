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  4. TOGG'un CES 2023 sürprizi: TOGG Beyond X tanıtıldı!

TOGG'un CES 2023 sürprizi: TOGG Beyond X tanıtıldı!

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CES 2023'te yerini alan Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (Togg), CEO'su Gürcan Karakaş, kişiselleştirilmiş mobilite deneyimi sunan Beyond X'i tanıttı.

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