Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG'un CES 2023 sürprizi: TOGG Beyond X tanıtıldı! TOGG'un CES 2023 sürprizi: TOGG Beyond X tanıtıldı! 06 Ocak 2023 Cuma Saat: 13:10 Güncelleme: 06 Ocak 2023 Cuma 13:10 CES 2023'te yerini alan Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (Togg), CEO'su Gürcan Karakaş, kişiselleştirilmiş mobilite deneyimi sunan Beyond X'i tanıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b7f3968d2e0f122667f283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı Aile boyu gasp çetesine film gibi operasyon Sedat Peker'den olay açıklama: ''İfade vermek istiyorum!'' İşte zam yağmurunun son faturası: Mezar yerleri de artık ateş pahası! Kış günü kışın gelmediği Uludağ'da suni kar yağışı başlatıldı Otobüste unutulanlar ''bu kadar da olmaz'' dedirtti 17 yaşındaki kıza eteği yüzünden kabusu yaşattılar Davutoğlu açıkladı: ''Altılı Masa ortak adayda anlaştı'' Kahreden haber 10 saat sonra geldi... Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı