Anasayfa Video Galeriler Gündem Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım'' Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım'' 31 Mart 2023 Cuma Saat: 12:15 Kastamonu’da 2 yıldır yerli ve milli otomobil almanın hayalini kuran vatandaş, Togg’un yapılan ilk çekilişinde talihliler arasına girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426a4b037db093c7b50b79b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş deprem dayanışmasına katkı sunan gönüllü gençlerle bir araya geldi Başkent dondu! Termometreler eski 9'u gösterdi İstanbul'da harfiyat kamyonu dehşeti! Trafiği birbirine kattı ''Yuh!'' desek bile az! 4 tekerli trafik canavarı kaldırımda Hadise sınırları zorladı! Küvetten yarı çıplak ve ıslak poz Bolu'da korkunç kaza: 58 araç birbirine girdi! Meclis'te +18 rezaleti! Müstehcen görüntüler izlerken yakalandı Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü