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  4. Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım''

Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım''

Kastamonu’da 2 yıldır yerli ve milli otomobil almanın hayalini kuran vatandaş, Togg’un yapılan ilk çekilişinde talihliler arasına girdi.

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