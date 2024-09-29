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  4. TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde

TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl piyasaya sunulacak olan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

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