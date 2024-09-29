TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl piyasaya sunulacak olan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

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