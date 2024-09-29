Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde 29 Eylül 2024 Pazar Saat: 22:40 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl piyasaya sunulacak olan Togg'un ilk sedan modeli olan T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f9ad3ae6d930a83f0bdd93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem değil inşaat... İstanbul'da yol çöktü Sezen Aksu'dan ''Güldür Güldür Show''a özel beste AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı! İstanbul'da patlama paniği: Motosikletle gelip tozu dumana kattılar Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti