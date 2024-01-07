Anasayfa Video Galeriler Gündem TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı 07 Ocak 2024 Pazar Saat: 21:10 Güncelleme: 07 Ocak 2024 Pazar 21:10 Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen yeni sedan modelinden ilk tanıtım videosu geldi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659ae926584aff0673002ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem