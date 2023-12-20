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  4. Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman

Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman

Güncelleme:

Tohumluk Vakfı 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin 100 değerini 100. Yılda 100 Kahraman’da buluşturdu.

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