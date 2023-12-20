Anasayfa Video Galeriler Gündem Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 23:31 Güncelleme: 20 Aralık 2023 Çarşamba 23:31 Tohumluk Vakfı 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin 100 değerini 100. Yılda 100 Kahraman’da buluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65834f301a6aa3a69e099503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kuruyemişin fiyatı uçtu En Pahalı Moda Çekimi Halil Umut Meler'in suçladığı Emre Belözoğlu'ndan ilk açıklama Türkiye'nin 400 konaklı açık hava müzesi böyle görüntülendi 10 Kasım'da Atatürk’e hakaret yağdırmıştı; savunması ''pes'' dedirtti Doğalgaz patlaması binanın duvarlarını yıktı Yine bir yol verme cinayeti: Ters yöne girdi, tartıştı, kurşun yağdırdı! ''Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey'' diyen Şener Şen'in ödül konuşması olay oldu Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler'in görüntülerini paylaştı