Anasayfa Video Galeriler Gündem Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı 04 Şubat 2024 Pazar Saat: 20:50 Güncelleme: 04 Şubat 2024 Pazar 20:50 Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile cami, dün gece yıkıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bfce6f1b6a71500f0672a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun'' Murat Kurum: ''100 yıllık planlama ve strateji’ dönemine geçeceğiz'' Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı 2 pilotumuz şehit olmuştu: Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak