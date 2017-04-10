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  3. 10 Nisan 2017 13:20

Tokatta öğretmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Tokat'ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı öğretmen 7 kişi yaralandı.

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