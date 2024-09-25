Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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