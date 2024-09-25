Anasayfa Video Galeriler Gündem Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 23:06 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:06 Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f46d319ce3e68eca0e6523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti