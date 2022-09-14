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  4. TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi

TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi

Sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut yapılacağı açıklandı. Başakşehir'de 450 konutun inşa edileceği arazi ilk kez görüntülendi.

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