Anasayfa Video Galeriler Gündem TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 18:10 Sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut yapılacağı açıklandı. Başakşehir'de 450 konutun inşa edileceği arazi ilk kez görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6321eedc97af9f2fc4079ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı! Bakan Soylu, ''bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz'' diyerek paylaştı: ''Lanet olsun!''