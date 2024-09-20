  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TOKİ'den yeni kampanya: Yüzde 25 indirim müjdesi

TOKİ'den yeni kampanya: Yüzde 25 indirim müjdesi

Güncelleme:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ,) konut ve iş yerleri için peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim sağlayacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman
Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman
İzmir'de 7 bin 800 yıllık keşif... Sapı kemikten, ucu çakmak taşından
İzmir'de 7 bin 800 yıllık keşif... Sapı kemikten, ucu çakmak taşından
Onlarca domuz yerleşim yerine indi
Onlarca domuz yerleşim yerine indi
Yine bir kayıp kız çocuğu: 4 yaşındaki minik Ecrin'den haber alınamıyor
Yine bir kayıp kız çocuğu: 4 yaşındaki minik Ecrin'den haber alınamıyor
Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu
Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu
Esenyurt'ta sıradan bir gün daha: Ortalık savaş yerine döndü
Esenyurt'ta sıradan bir gün daha: Ortalık savaş yerine döndü
CHP'li başkandan tepki çeken hareket
CHP'li başkandan tepki çeken hareket
Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi
Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi
6 katlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
6 katlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu