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  3. 26 Nisan 2020 17:55

Tolga Karel: TIR'ımla 12 ceset taşıdım

2017 yılında oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınan Tolga Karel, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları zor günleri anlattı.

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