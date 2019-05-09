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  3. 09 Mayıs 2019 17:20

Tolga Öcal, “İçtenlikle bir kez daha özür dilerim”

Marmaris’te düzenlenen yüzme şampiyonasında kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen eski milli yüzücü Tolga Öcal, konuyla ilgili açıklama yaptı. Öcal, “Zamanı geriye alıp bu olayı ne yaşamayı, ne de yaşatmayı isterdim. Kasti olarak hiçbir sebeple spor ve sporcuyu konu alacak olumsuz bir düşünce ve hareket içinde olmam beklenemez. Tüm kamuoyundan...

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