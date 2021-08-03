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TOMA'lar da yangın bölgesine gidiyor

Toplumsal olaylarda kullanılan TOMA’lar, yangın bölgelerine sevk ediliyor. TOMA’lar, Afyonkarahisar-Denizli karayolunda, TIR’ların üzerinde görüntülendi.

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