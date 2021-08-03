Anasayfa Video Galeriler Gündem TOMA'lar da yangın bölgesine gidiyor TOMA'lar da yangın bölgesine gidiyor 03 Ağustos 2021 Salı Saat: 13:55 Toplumsal olaylarda kullanılan TOMA’lar, yangın bölgelerine sevk ediliyor. TOMA’lar, Afyonkarahisar-Denizli karayolunda, TIR’ların üzerinde görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610920b85fc65a23964d6933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR La Casa De Papel'in 5. sezonundan ilk fragman geldi İstanbul'da dayakla ''tedavi'' eden umut tacirine baskın Bodrum ve Milas'tan kahreden görüntüler: Yanan alanlar havadan görüntülendi Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu Başkasının ehliyetiyle yakalanınca ortalığı birbirine kattı Bakan Akar'dan orman yangını açıklaması Erdoğan'a Aşk-ı Memnu Behlül'ü benzetmesi: ''Erdoğan kaçar!'' Engelli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Jandarma, WhatsApp'tan ''sabotajcı avına'' çıkanları uyardı